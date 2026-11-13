Trčil v ograjo, zapeljal z avtoceste, zapustil vozilo in pobegnil

Ob 3.01 so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči na avtocesti na viaduktu Črni Kal v smeri proti Kopru. Kot so sporočili iz PU Koper, je 38-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v varnostno ograjo in s poškodovanim vozilom zapeljal z avtoceste na izvozu Črni Kal, kjer je vozilo pustil na cestišču in kraj zapustil.

Policisti so ga kmalu zatem izsledili v okolici, opravljeni preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,90 mg/l alkohola v izdihanem zraku. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali enotni obdolžilni predlog zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola.