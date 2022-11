Škofjeloški policisti so bili danes popoldan obveščeni o nesreči starejšega voznika, ki je na javni cesti v okolici Železnikov z osebnim avtomobilom trčil v prometni znak in na kraju umrl. Okoliščine kažejo na zdravstvene težave. V nesreči je bil udeležen sam. Odrejena je bila obdukcija, so sporočili s PU Kranj.