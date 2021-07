Trčil v steno predora Kastelec, primorska avtocesta več ur popolnoma zaprta

V soboto čez dan in danes ponoči se je zgodilo več prometnih nesreč, ki so zaradi zapor cest povzročale težave v prometu.

Ob 00.16 je na primorski avtocesti v smeri Ljubljana–Koper (v občini Koper) osebno vozilo trčilo v steno predora Kastelec. Gasilci JZ GB Koper in ZGRS Sežana so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem Reševalne službe slovenske Istre, ki so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico (SB) Izola.

Sodeč po poročilu Prometno-informacijskega centra za državne ceste, je bila avtocesta na tem odseku več ur popolnoma zaprta. Voznikom so svetovali, naj uporabijo izvoz Kozina in pot nadaljujejo do uvoza Kastelec.