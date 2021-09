Trčil v steno predora Kastelec, v Brežicah voznik obstal v jarku

Nesreča se je zgodila tudi v občini Brežice. Ob 19.39 je na regionalni cesti Cerklje ob Krki - Veliko Mraševo voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Pri tem se je zaletel v drevo, obstal v obcestnem jarku in se poškodoval. V nesreči so posredovali gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator vozila, poskrbeli za razsvetljavo, nevtralizirali in počistili iztekle motorne tekočine ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila. Skupaj s policisti so poškodovanega prenesli do reševalnega vozila. Nato so poškodovanca oskrbeli reševalci NMP Brežice in prepeljali v UC Brežice.

Ob 18.39 je v avtocestnem predoru Kastelec, v smeri proti Kozini voznik osebnega vozila trčil v steno predora, v nesreči ni bil poškodovan nihče. Na kraju dogodka so posredovali gasilci JZ GB Koper in ZGRS Sežana, ki so zavarovali kraj dogodka in izklopili akumulator.

Ob 22.17 so na štajerski avtocesti pred izvozom Lukovica, v smeri Celja trčili osebno, tovorno in kombinirano vozilo. Slednje se je prevrnilo na bok, voznik pa se je pri tem poškodoval. Gasilci CZR Domžale so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče ter poškodovancu nudili pomoč do prihoda reševalcev. Gasilci so odklopili akumulatorje in preprečili iztekanje hidravličnega olja iz dvigala, nameščenega na prevrnjenem vozilu, in z vpojnimi sredstvi posuli izteklo olje. Poškodovano osebno vozilo so odstranili s prehitevalnega pasu in sprostili promet. Reševalci NMP Domžale so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Mesto nesreče so očistili delavci DARS-a.