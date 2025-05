Trčil v tovorno vozilo in zbežal: v krvi skoraj tri promile alkohola

Na podlagi opisa vozila so policisti ubežnika izsledili in ustavili na območju Čateža ob Savi. Med postopkom so ugotovili, da gre za 39-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,36 miligrama alkohola. Povedano drugače, v krvi je imel 2,8 promila.

Za ilustracijo smo na spletni strani Policije poiskali, kaj pomeni en promil alkohola v krvi. Voznik je sicer imel skoraj tri.

- Bistveno je moten odziv oči na svetlobo. To pomeni, da se težko prilagajate hitrim svetlobnim spremembam.

- Bistveno je zožen zorni kot oči. To pomeni, da ne morete več pravočasno dojemati, kaj prihaja z vaše leve in desne strani, kar je lahko usodno zlasti v križiščih.

- Zaznavanje in ocenjevanje globine prostora in pozornost se zmanjšata za polovico. To pomeni, da praviloma vozite s premajhno varnostno razdaljo, da so vaši odzivi prepozni in večinoma napačni in da se na določene nevarnosti sploh ne odzivate več. Posledice so naleti.

- Odzivni čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta.

- Možnost udeležbe v prometni nesreči se v primerjavi s treznim voznikom poveča za 25-krat.