Trčil v vozilo, da ne bi pobegnil, zaprli ograjo, trčil še v njo

Nekaj minut zatem so bili policisti obveščeni, da je voznik istega osebnega vozila zapeljal na dvorišče podjetja, kjer je najprej trčil v vozilo, nato pa še v ograjo, ki jo je uslužbenka zaprla, da voznik nebi odpeljal s kraja. Voznik je želel fizično obračunati z uslužbenko podjetja.

Policisti so opravili ogled kraja obeh prometnih nesreč, vozniku so odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal rezultat 0,86 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniku je bilo odrejeno pridržanje do iztreznitve in začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Zaradi kršitve javnega reda in miru ter neupravičenega prehajanja občin mu je bil izdan plačilni nalog.