Trčil v voznico, vijugal po cesti, se upiral in odklonil preizkus alkoholiziranosti

Policija je bila najprej obveščena, da naj bi na Seidlovi cesti v Novem mestu voznik osebnega avtomobila znamke Dacia trčil v avtomobil voznice, ki je ustavila ob rdeči luči na semaforju. "Voznik, ki naj bi kazal očitne znake alkoholiziranosti, je po trčenju ustavil, potem pa odpeljal," so sporočili novomeški policisti.

Kasneje so prejeli obvestilo voznika, da naj bi na območju Brežic prav tako voznik osebnega avtomobila Dacia z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu, vijugal po cesti in večkrat zapeljal preko robnika.

Policisti so voznika izsledili na območju Brežic in ga skušali ustaviti s svetlobnimi in zvočnimi signali, ki pa jih voznik ni upošteval. Z vožnjo je nadaljeval do Dednje vasi, kjer je ustavil na dvorišču stanovanjske hiše. "Ker ni upošteval opozoril in ukazov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. 48-letnemu kršitelju so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil, prav tako je odklonil odrejen strokovni pregled. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu odvzeli vozniško dovoljenje," so zaključek akcije opisali na PU Novo mesto.

Policisti bodo kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za omenjene kršitve je določena globa v višini 3110 evrov in 26 kazenskih točk.