Trčila avtobus in avtomobil, 44-letnik umrl

S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so bili malo pred 19. uro obveščeni o hudi prometni nesreči v naselju Spodnja Ščavnica, v katero sta bila udeležena 61-letni voznik avtobusa in 44-letni voznik avtomobila.

Voznik osebnega vozila je v nesreči umrl, zdravnica je na kraju potrdila njegovo smrt. Voznik avtobusa in potnica v avtobusu sta medtem utrpela telesne poškodbe.

"Ogled kraja prometne nesreče in zbiranje obvestil še potekata. Cesta je do zaključka ogleda zaprta, obvoz pa je urejen," so sporočili s policije.