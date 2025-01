V bližini šole v Oplotnici trčila avtobusa z otroki

V bližini osnovne šole v Oplotnici sta zjutraj trčila avtobusa s šolskimi otroki. Po sicer še neuradnih informacijah Radia Rogla in lokalnega časopisa Novice naj bi otroke peljala na izlet, nesreča pa naj bi se zgodila, ker so enemu od avtobusov popustile zavore in je trčil v zadnji del drugega. Kot še poročajo, naj bi bil v nesreči poškodovan otrok.

"Okrog 8.30 smo bili obveščeni o prometni nesreči na območju Oplotnice, kjer sta trčila dva avtobusa. Trenutno še ugotavljamo vzrok in okoliščine, ki so privedle do prometne nesreče. Prve informacije kažejo na to, da gre za nesrečo z lažjimi poškodbami, vendar poudarjam, da gre za prve ocene. Po doslej znanih informacijah sta bili dve osebi odpeljani z reševalnim vozilom," je za 24ur.com sporočila predstavnica Policijske uprave Maribor Anita Kovačič.