Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Trčila dva mladoletna mopedista: en huje poškodovan, drugi lažje

Sremič/Vavta vas, 08. 04. 2026 09.48 pred 24 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Policist na motorju

V Sremiču sta v torek trčila dva mladoletna mopedista. Nesrečo je povzročil 14-letnik zaradi neprilagojene hitrosti, ki je bil huje poškodovan, 13-letnik pa je utrpel lažje poškodbe. Policija je prejela tudi obvestilo o objestni in nevarni vožnji voznika mopeda v Vavti vasi, neregistriran moped so mu zasegli. Za ugotovljene kršitve je predvidena globa v višini 1.800 evrov.

Na PU Novo mesto so v torek nekaj pred 16. uro prejeli obvestilo o trčenju dveh mopedistov v Sremiču. Policisti PP Krško so po ogledu ugotovili, da je 14-letni voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v 13-letnega voznika mopeda, ki je ustavil ob robu vozišča.

"Huje poškodovanega povzročitelja nesreče in lažje poškodovanega 13-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo," so zapisali novomeški policisti.

Objestno vozil po zadnjem kolesu, zasegli so mu moped

Okoli 17.30 so policisti PP Dolenjske Toplice prejeli obvestilo o objestni in nevarni vožnji voznika mopeda v Vavti vasi. Ta naj bi vozil po zadnjem kolesu in po površini, kjer to ni dovoljeno. Izsledili so mladoletnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in ni upošteval znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, so sporočili s Policije.

O njegovem ravnanju so obvestili starše, neregistriran moped so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 1.800 evrov.

Moped za hitrost 25 km/h je dosegal več kot 70 km/h

Radovljiški policisti so imeli včeraj nekaj pred 14. uro na območju Lesec v postopku mladoletnega voznika predelanega mopeda, so sporočili iz PU Kranj. "Policisti so za moped do 25 km/h odredili tehnični pregled pri pristojnem organu, kjer je bilo ugotovljeno, da dosega hitrost več kot 70 km/h, kar pomeni, da je hitrost višja od konstrukcijske hitrosti mopeda," so zapisali. Moped so mu zasegli, mladoletnik pa bo z obdolžilnim predlogom v nadaljnji postopek predlagan k pristojnemu okrajnemu sodišču.

moped trčenje nevarna vožnja mladoletni

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
x2f3y1q0đ5
08. 04. 2026 10.55
Prepovedati mopede!
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1633