Trčila dva mladoletna mopedista: en huje poškodovan, drugi lažje

Na PU Novo mesto so v torek nekaj pred 16. uro prejeli obvestilo o trčenju dveh mopedistov v Sremiču. Policisti PP Krško so po ogledu ugotovili, da je 14-letni voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v 13-letnega voznika mopeda, ki je ustavil ob robu vozišča. "Huje poškodovanega povzročitelja nesreče in lažje poškodovanega 13-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo," so zapisali novomeški policisti.

Objestno vozil po zadnjem kolesu, zasegli so mu moped

Okoli 17.30 so policisti PP Dolenjske Toplice prejeli obvestilo o objestni in nevarni vožnji voznika mopeda v Vavti vasi. Ta naj bi vozil po zadnjem kolesu in po površini, kjer to ni dovoljeno. Izsledili so mladoletnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in ni upošteval znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, so sporočili s Policije. O njegovem ravnanju so obvestili starše, neregistriran moped so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 1.800 evrov.

Moped za hitrost 25 km/h je dosegal več kot 70 km/h