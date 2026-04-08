Trčila dva mladoletna mopedista: en huje poškodovan, drugi lažje

Na PU Novo mesto so v torek nekaj pred 16. uro prejeli obvestilo o trčenju dveh mopedistov v Sremiču. Policisti PP Krško so po ogledu ugotovili, da je 14-letni voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v 13-letnega voznika mopeda, ki je ustavil ob robu vozišča.
"Huje poškodovanega povzročitelja nesreče in lažje poškodovanega 13-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo," so zapisali novomeški policisti.
Objestno vozil po zadnjem kolesu, zasegli so mu moped
Okoli 17.30 so policisti PP Dolenjske Toplice prejeli obvestilo o objestni in nevarni vožnji voznika mopeda v Vavti vasi. Ta naj bi vozil po zadnjem kolesu in po površini, kjer to ni dovoljeno. Izsledili so mladoletnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in ni upošteval znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, so sporočili s Policije.
O njegovem ravnanju so obvestili starše, neregistriran moped so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 1.800 evrov.
Moped za hitrost 25 km/h je dosegal več kot 70 km/h
Radovljiški policisti so imeli včeraj nekaj pred 14. uro na območju Lesec v postopku mladoletnega voznika predelanega mopeda, so sporočili iz PU Kranj. "Policisti so za moped do 25 km/h odredili tehnični pregled pri pristojnem organu, kjer je bilo ugotovljeno, da dosega hitrost več kot 70 km/h, kar pomeni, da je hitrost višja od konstrukcijske hitrosti mopeda," so zapisali. Moped so mu zasegli, mladoletnik pa bo z obdolžilnim predlogom v nadaljnji postopek predlagan k pristojnemu okrajnemu sodišču.
