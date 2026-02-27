Naslovnica
Črna kronika

Voznik mopeda trčil v voznika skiroja

27. 02. 2026 11.10

Avtor:
L.M.
Električni skiro

Na Adamičevi ulici v Ljubljani se je v četrtek zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila voznik električnega skiroja in voznik mopeda. Voznik skiroja je utrpel lažje poškodbe.

S PU Ljubljana so sporočili, da se je včeraj na Adamičevi ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena mlajši voznik mopeda in mlajši voznik električnega skiroja. Po do zdaj znanih podatkih je voznik mopeda vozil po pešpoti in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v voznika skiroja, ki je pripeljal iz nasprotne smeri.

Moped
Moped
FOTO: Shutterstock

V nesreči je voznik skiroja utrpel lažje telesne poškodbe. Policisti so ugotovili, da je bil moped predelan, saj je namesto dovoljenih 25 km/h dosegal hitrost 39,4 km/h. O dogodku bodo policisti obvestili pristojno sodišče za prekrške.

prometna nesreča Ljubljana električni skiro moped

pepe007
27. 02. 2026 11.49
Kateri od teh dveh pa bi smel voziti po pešpoti :)
bibaleze
