Voznik mopeda trčil v voznika skiroja

S PU Ljubljana so sporočili, da se je včeraj na Adamičevi ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena mlajši voznik mopeda in mlajši voznik električnega skiroja. Po do zdaj znanih podatkih je voznik mopeda vozil po pešpoti in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v voznika skiroja, ki je pripeljal iz nasprotne smeri.
V nesreči je voznik skiroja utrpel lažje telesne poškodbe. Policisti so ugotovili, da je bil moped predelan, saj je namesto dovoljenih 25 km/h dosegal hitrost 39,4 km/h. O dogodku bodo policisti obvestili pristojno sodišče za prekrške.
