Na vipavski hitri cesti trčila tovornjak in kombi, dve osebi umrli

Na novogoriški policijski upravi so nam potrdili, da se je ob 9.24 uri na hitri cest H4 pred mejnim prehodom Vrtojba v smeri Italije zgodila prometna nesreča 4. kategorija s smrtnim izidom. Po prvih zbranih podatkih je voznik kombija trčil v omenjeno tovorno vozilo, v prometni nesreči sta zaradi posledic telesnih poškodb umrli dve osebi, več je telesno poškodovanih.

O tragični nesreči je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča, ki je odšel na kraj hude prometne nesreče in ogled prepustil policiji, prav tako so o nesreči obvestili tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Poleg policistov PU Nova Gorica so na kraju prometne nesreče posredovali tudi gasilci in reševalci.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica na kraju opravljajo ogled in zbirajo dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine hude prometne nesreče na Goriškem.

Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Šempetrom in Vrtojbo proti Italiji. Nastal je zastoj, vozniki osebnih vozil lahko hitro cesto zapustijo na Vogrskem ali Šempetru. Hitra cesta bo predvidoma dlje časa zaprta, poroča Prometno informacijski center.