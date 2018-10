Trčila lokomotiva in avtomobil, voznik huje poškodovan

V naselju Prvačina se je zgodila železniška nesreča, v kateri sta trčila tovorna lokomotiva in voznik osebnega vozila. Slednji je bil v nesreči ukleščen v vozilu, kasneje so ga s tehničnim posegom rešili gasilci. Je huje telesno poškodovan, reševalci so ga po nudeni zdravniški pomoči na kraju nesreče, odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Nesreča se je zgodila na nezavarovanem železniškem prehodu.

Po sedanjih ugotovitvah je 54–letni strojevodja vozil tovorno lokomotivo iz Dornberka proti Šempetru pri Gorici. Okoliščine nesreče policija še preiskuje. V povezavi z nesrečo so bili obveščeni tudi pravosodni organi oziroma preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici.

V zvezi z varnim prečkanjem čez nezavarovane prehode ceste čez železniško progo policija svetuje:



Prometni predpisi določajo, da mora voznik, ki se približuje nivojskemu prehodu, voziti s posebno previdnostjo in s takšno hitrostjo, da lahko pred njim pravočasno ustavi. Vlak ali drugo prevozno sredstvo, ki se premika po železniških tirih, ima prednost pred drugimi udeleženci v cestnem prometu. Nezavarovani nivojski prehodi ceste čez železniško progo so označeni z Andrejevim križem. Voznik mora pred takšnim prehodom ustaviti vozilo in se prepričati, da lahko varno prečka železniško progo. Zavedati se moramo, da lahko za svojo varnost največ naredimo udeleženci v cestnem prometu sami. Zato dosledno upoštevajte prometno signalizacijo in prometna pravila prehajanja preko železniške proge!