Trčila v stožce, nato v robnike in pristala na strehi

Kot so zapisali na policiji, se je nesreča zgodila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Nesrečo je povzročila voznica osebnega avtomobila znamke Peugeot. Vozila je po levem prometnem pasu od Šmartinske ceste proti rondoju Tomačevo. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je s prednjim delom vozila trčila v prometne stožce, ki so bili postavljeni zaradi delovne zapore. Pri tem je izgubila oblast nad vozilom, trčila v betonske robnike ob desnem robu vozišča, zaradi česar je vozilo obrnilo na streho ob nabrežino. Voznica je bila v vozilu sama, po podatkih policije je utrpela lahke telesne poškodbe. Izdali so ji plačilni nalog.