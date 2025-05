Ob trku poškodovani Darsovi vozili, kaznovanih več voznikov

Novomeški policisti so bili včeraj nekaj pred 13. uro obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh vozil na avtocesti iz smeri Obrežja proti Čatežu ob Savi.

Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren 47-letni voznik tovornega vozila hrvaških registrskih oznak, ki ni vozil po sredini prometnega pasu, zato je trčil v tovorno vozilo upravljalca ceste, ki ga je vozil 44-letni voznik.

"Tovorno vozilo 44-letnika je odbilo še v drugo tovorno vozilo upravljalca ceste, ki ga je vozil 26-letni voznik, z njim pa je bil še 40-letni potnik. Vsi udeleženci nesreče so zaradi lažjih poškodb potrebovali zdravniško pomoč," so pojasnili policisti, ki so povzročitelju nesreče izrekli globo.

Avtocesta iz smeri Obrežja proti Čatežu ob Savi je bila zaradi posredovanja interventnih služb in posledic nesreče zaprta do 15.30, ko je promet ponovno stekel.

"Večina voznikov je vzpostavila reševalni pas, posamezniki pa so ravnali povsem neodgovorno in nevarno, vozili so vzvratno v smeri proti Obrežju, en voznik pa je obrnil vozilo in vozil v nasprotni smeri," so sporočili s Policije, kjer so izsledili in za 300 evrov oglobili vseh šest kršiteljev.