Trčili trije kolesarji, 71-letnik huje poškodovan

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju ugotovili, da je 23-letni kolesar v torek popoldan z dvorišča ene od stanovanjskih hiš zapeljal na regionalno (prednostno) cesto v trenutku, ko sta iz smeri naselja Vitovlje pravilno pripeljala dva starejša kolesarja, ki sta med vožnjo uporabljala zaščitne kolesarske čelade.

Mlajši kolesar je s prednjim kolesom trčil v desni bočni del kolesa, s katerim se je vozil 71-letnik, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Po trku sta oba padla po vozišču in poškodovana obležala na tleh. Tretja udeleženka, 70-letna kolesarka, pa je s kolesom zavirala in se umikala desno, a tudi sama padla po vozišču. V nesreči sicer ni utrpela telesnih poškodb.

23-letnik je medtem predvidoma utrpel lažje telesne poškodbe, 71-letni kolesar pa je predvidoma utrpel hude telesne poškodbe. Oba poškodovanca so kasneje reševalci nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica na kraju oskrbeli in ju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

O prometni nesreči s telesnimi poškodbami je Policija obvestila tudi preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Novogoriški policisti bodo glede na vsa ugotovljena dejstva 23-letnega povzročitelja prometne nesreče kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.