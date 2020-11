Trdil, da je plačal, ko je izdelek dobil, pa je plačilo preklical

Konec meseca novembra so bežigrajski policisti zaključili kriminalistično preiskavo več goljufij, ki jih je osumljen 29-letnik z Gorenjske, so sporočili s PU Ljubljana. Na podlagi prijav oškodovancev in nadaljnje preiskave so policisti ugotovili, da je osumljenec v obdobju zadnjih dveh mesecev storil devet kaznivih dejanj, za katere je zagrožena zaporna kazen do treh let. Osumljenec je fizične osebe in posamezne poslovne subjekte skupno oškodoval za okoli 50.000 evrov.