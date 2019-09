Trebanjski policisti zasegli več sadik prepovedane konoplje

Policisti policijske postaje Trebnje so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na domu 53-letnega osumljenca iz okolice Trebnjega, so sporočili policisti.

Pri hišni preiskavi so našli in zasegli več sadik prepovedane konoplje. Zoper osumljenca bodo na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.