Hišne preiskave v Kočevju: med pridržanimi tudi mladoletnika

Policisti policijske postaje Ribnica so opravili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in izsiljevanj.
Minuli teden so pridobili odredbo sodišča za več hišnih preiskav na območju Kočevja. Pri treh mladoletnikih in enemu 20-letniku so zasegli okoli 2000 evrov, več mobilnih telefonov, pripomočke za prodajo prepovedanih drog in manjšo količino kokaina.
Dvema mladoletnikoma so odredili policijsko, v nadaljevanju pa še sodno pridržanje. 20-letniku pa so sprva odredili policijsko pridržanje, nato pa so ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper njega odredil pripor.
