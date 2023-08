Trem obtoženim odpravili pripor, za tožilko povišali stopnjo ogroženosti

Priporniške celice so po podatkih Večera včeraj zapustili Danijel Mišljenović , Dejan Marijanović in Elvis Kolenović . Zadnji naj bi že v preteklosti predlagal, da ga v zameno za varščino – nepremičnino v vrednosti najmanj pol milijona evrov – izpustijo na prostost. A sodišče je takrat ta predlog zavrnilo, zdaj pa se je z nizko varščino strinjal celo nosilec obtožnice, tožilec Jože Levašič s specializiranega tožilstva, piše Večer .

Kot poroča časnik Večer , so po skoraj 15 mesecih pripora včeraj trije obtoženi, domnevni člani slovenske celice Kavaškega klana, zakorakali na prostost. Ljubljansko sodišče je namreč ugodilo predlogu njihove obrambe, da jim v zameno za pet tisoč evrov varščine po osebi odpravi pripor. S plačilom varščine so se zavezali, da ne bodo zbežali iz Slovenije.

Za odpravo pripora v zameno za varščino naj bi zaprosili še trije obtoženci, po informacijah časnika gre za Stojana Babića , ki je v hišnem priporu, Srđana Petrovića in Slađana Kerimovića . Sodišče naj bi jih izpustilo šele, ko bodo nabrali denar za varščino.

V priporu ostajajo domnevni vodja slovenske celice klana Klemen Kadivec, njegov brat Blaž Kadivec in Drejc Kovač, Mišo Krčić pa ostaja v hišnem priporu. Prav tako sta še vedno v priporu tudi Dragan Todorović in Marko Radoman, domnevna kurirja, ki sta priprta zaradi begosumnosti.

Slovenski del hudodelske združbe so razkrili s preiskavo umora na Gorenjskem in z nadaljnjim zbiranjem obvestil. Dvaindvajset obtoženih v zadevi Kavaški klan obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo.