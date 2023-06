Trenutek, ko je v vkopu Malečnik zagorelo

Darsove kamere so zabeležile trenutek nesreče na avtocesti v mariborskem predoru Malečnik, v kateri so bila udeležena štiri tovorna vozila. Na posnetku se vidi tovorno vozilo, ki trči v kolono, zaradi česar izbruhne požar, ki zajame še dve tovorni vozili. Sanacija bo, kot kaže, zaradi večje škode in poškodb v predoru precej obsežna.

Mariborski operativno-komunikacijski center prejel informacijo, da se je nesreča zgodila ob 6.56. Tovorno vozilo je v pokritem vkopu Malečnik trčilo v kolono in se pri tem vnelo. "Razvil se je požar, ki je zajel še dve tovorni vozili. Poškodovan je betonski obok, zgorela je razsvetljava in druga oprema. Po prvih ocenah pričakujemo, da bo sanacija obsežnejša," so sporočili z Darsa. Na srečo pri tem ni bilo huje poškodovanih. Eno osebo so odpeljali v UKC Maribor, a je šlo za lažje poškodbe. Po besedah gasilcev je bilo ob požaru v 185-metrskem predoru ujetih več oseb, vendar so vse uspeli evakuirati. Pri gašenju je sodelovalo 120 gasilcev iz Gasilske brigade Maribor in 11 prostovoljskih gasilskih društev. PREBERI ŠE Po požaru v predoru: 'Do konca nismo vedeli, koliko ljudi je ujetih'