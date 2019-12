Trgovina z novorojenčki? 36-letnik, rojen v Kopru, naj bi se za božič srečal z biološko mamo

Takoj mu je bilo jasno, da dojenčice z ženo ne bosta posvojila, pač pa kupila. Pa je nista. Leta so minevala, po hodnikih jugoslovanskih porodnišnic pa je krožilo vse več zgodb o ukradenih otrocih. Marko Ivić je svojo izkušnjo delil javno, dokler ga pred meseci ni poklical 36-letni Srb, z zapestnico, da je bil rojen v Kopru in da mu je bilo ob rojstvu ime Saša.

’’Dejali so ji, da je mlada, da bo še imela otroke in da bodo oni poskrbeli za pokop dojenčka.’’

Kraj in čas rojstva na zapestnici 36-letnika, sta se ujemala s podatki slovenske mame, ki danes sicer živi na Hrvaškem. Dojenček Saša pa ni edini primer pri nas. V društvu Izginuli dojenčki Beograda se aktivno ukvarjajo s tremi primeri povezanimi s Slovenijo, vseh naj bi bilo več kot 20 tisoč.

Najpogosteje naj bi jih prodali v Švico, računali od 12. do 40.000 evrov

Milena Janković iz društva Izginuli dojenčki Beograda pripoveduje: ’’Imeli smo primer mame, ki je 2, 3 dni dojila svojega otroka. Ob pol polnoči jo je zdravnik zbudil in rekel, da je otrok umrl, da naj pokliče moža. In opolnoči so jo vrgli z bolnišnice, brez papirjev in otroka.

Svojega mrtvega otroka ni nikoli videla, kot pripoveduje Jankovićeva pa je bil sistem vedno enak: ’’Dejali so ji, da je mlada, da bo še imela otroke in da bodo oni poskrbeli za pokop dojenčka.’’

Policija potrdila, da ljubljanski kriminalisti vodijo postopek zaradi suma kaznivega dejanja trgovine z ljudmi

Organizirana kriminalna združba naj bi veliko večino dojenčkov prodala onkraj meja nekdanje Jugoslavije, najpogosteje v Švico. Za vsakega ukradenega pa naj bi računali od 12 do 40. 000 evrov. A ukradeni otroci le redko spoznajo svoje biološke starše. Dojenček Saša, ki mu je danes ime Zoran, bo svojo mamo spoznal za božič.

Ivič pripoveduje:’’Včeraj smo se zadnjič slišali, vsak dan se pogovarjamo, to bo njen najlepši božič doslej. Boljšega dneva si ne more predstavljati. Enako tudi sin, ki mu je bilo težko brez mame.’’

Iz izolske bolnišnice, kamor se je preselila nekdanja koprska porodnišnica, medtem sporočajo, da s primerom niso seznanjeni, a da v arhivu še vedno hranijo celotno medicinsko dokumentacijo iz Kopra. Na policiji pa so potrdili, da ljubljanski kriminalisti vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.