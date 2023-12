Tri Hrvatice vlomile v stanovanje Koprčana, želele ukrasti denar in nakit

Policisti Policijske uprave Koper so bili v soboto ob 21.38 uri bili obveščeni, da je 48-letni moški pri vrnitvi v svoje stanovanje v Kopru opazil, da mu je nekdo v času, ko ga ni bilo doma, vlomil v stanovanje. Ko je vstopil v stanovanje je opazil, da so v njem tri ženske, ki jih je uspel zadržati do prihoda policistov.

Policija je ugotovila, da gre za tri državljanke Hrvaške, stare 30, 23 in 28 let, ki so predhodno vlomile v stanovanje, ga pregledale in ukradle denar in nakit v vrednosti okoli 5000 evrov.

Policisti so vsem trem odvzeli prostost ter jih privedli na Policijsko postajo Koper. Sledi kazenska ovadba za poskus kaznivega dejanja velike tatvine.