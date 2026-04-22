Tri kilograme konoplje, kokain, heroin, metamfetamin in MDMA

Osumljenega so na podlagi zbranih informacij prijeli v začetku letošnjega leta in mu prostost odvzeli na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, ki ga je proti njemu izdalo Okrožno državno tožilstvo v Gradcu zaradi kaznivih dejanj, povezanih z neupravičenim prometom s prepovedanimi drogami. Nato so kriminalisti na podlagi sodnih odredb izvedli hišno preiskavo ter med drugim zasegli večje količine prepovedanih drog:

"Gre za različne vrste prepovedanih drog, ki so bile namenjene nadaljnji prodaji, s čimer bi lahko bila pridobljena protipravno premoženjska korist v višini med 50.000 in 80.000 evrov. Ob prepovedanih drogah so kriminalisti zasegli tudi več drugih predmetov, pomembnih za nadaljnji kazenski postopek, med drugim tudi ponarejene osebne dokumente. Zoper osumljenega je bil tako podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ter kaznivega dejanja ponarejanja listin," so zapisali v sporočilu za javnost PU Maribor.

V okviru mednarodnega policijskega sodelovanja in izmenjave informacij z avstrijskimi varnostnimi organi so ugotovili, da je moški utemeljeno osumljen sodelovanja pri prometu s prepovedanimi drogami.

"Primer ponovno potrjuje pomen vzornega mednarodnega sodelovanja, operativne izmenjave informacij ter usklajenega delovanja slovenske in avstrijske policije ter pravosodnih organov pri odkrivanju in preiskovanju hujših oblik čezmejne kriminalitete."

Kazenski pregon proti osumljenemu bodo prevzeli pristojni avstrijski pravosodni organi, in sicer na podlagi načela mednarodnega pravosodnega sodelovanja.