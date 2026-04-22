Črna kronika

Tri kilograme konoplje, kokain, heroin, metamfetamin in MDMA

Maribor, 22. 04. 2026 11.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.V.
Zamplemba prepovedane droge

kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi izvedli kriminalistično preiskavo, v okviru katere so na območju Republike Slovenije prijeli 30-letnega avstrijskega državljana, ki so ga na podlagi tiralice iskali od septembra 2022.

Osumljenega so na podlagi zbranih informacij prijeli v začetku letošnjega leta in mu prostost odvzeli na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, ki ga je proti njemu izdalo Okrožno državno tožilstvo v Gradcu zaradi kaznivih dejanj, povezanih z neupravičenim prometom s prepovedanimi drogami. Nato so kriminalisti na podlagi sodnih odredb izvedli hišno preiskavo ter med drugim zasegli večje količine prepovedanih drog:

- 3.221 gramov prepovedane droge konoplje,

- 23 gramov prepovedane droge konoplje – hašiša,

- 21 gramov mešanice prepovedane droge konoplje in kokaina,

- 141 gramov prepovedane droge metamfetamina,

- 86 gramov prepovedane droge kokaina,

- 789 gramov prepovedane droge MDMA,

- 165 gramov prepovedane droge heroina in

- 860 gramov prepovedane droge amfetamina.

"Gre za različne vrste prepovedanih drog, ki so bile namenjene nadaljnji prodaji, s čimer bi lahko bila pridobljena protipravno premoženjska korist v višini med 50.000 in 80.000 evrov. Ob prepovedanih drogah so kriminalisti zasegli tudi več drugih predmetov, pomembnih za nadaljnji kazenski postopek, med drugim tudi ponarejene osebne dokumente. Zoper osumljenega je bil tako podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ter kaznivega dejanja ponarejanja listin," so zapisali v sporočilu za javnost PU Maribor.

V okviru mednarodnega policijskega sodelovanja in izmenjave informacij z avstrijskimi varnostnimi organi so ugotovili, da je moški utemeljeno osumljen sodelovanja pri prometu s prepovedanimi drogami.

"Primer ponovno potrjuje pomen vzornega mednarodnega sodelovanja, operativne izmenjave informacij ter usklajenega delovanja slovenske in avstrijske policije ter pravosodnih organov pri odkrivanju in preiskovanju hujših oblik čezmejne kriminalitete."

Kazenski pregon proti osumljenemu bodo prevzeli pristojni avstrijski pravosodni organi, in sicer na podlagi načela mednarodnega pravosodnega sodelovanja.

zaplemba avstrija heroin droga

Zaradi posledic hude prometne nesreče umrla kolesarka

bibaleze
Portal
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"
Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
vizita
Portal
Telo ne laže: kaj nas vrhunska plavalka uči o zdravju
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
cekin
Portal
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Ko skoraj nihče ni verjel vanju: Slovenca danes beležita neverjeten uspeh
Ko skoraj nihče ni verjel vanju: Slovenca danes beležita neverjeten uspeh
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
moskisvet
Portal
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih
Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
okusno
Portal
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
voyo
Portal
Modri ogljik
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
