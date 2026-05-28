Tri leta zapora za povzročitelja lanske nesreče na štajerski avtocesti

Sodišče je Ukrajincu kazen izreklo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, pripor pa mu je podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. Oprostilo ga je plačila sodnih stroškov, poravnati pa bo moral stroške pooblaščenca in zagovornika. Ukrajinec je 30. julija lani s kombiniranim vozilom na štajerski avtocesti silovito trčil v kolono vozil, ki je stala pri Slovenskih Konjicah pred cestno zaporo. Trčenje v zadnji del priklopnika tovornjaka je bilo usodno za pet sopotnic, ena oseba se je hudo poškodovala, sam pa se je v nesreči lažje poškodoval.

Dmytr Dobniuk je krivdo priznal, tudi v sredo se je tik pred izrekom sodbe prek videokonference še enkrat opravičil svojcem umrlih in dejal, da mu je iskreno žal za tragedijo, poročata Dnevnik in Večer. Krivdo je priznal že na začetku postopka, kar je sodišče upoštevalo kot olajševalno okoliščino.

