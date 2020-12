Tri nesreče zaradi nepravilne smeri vožnje, štirje poškodovani

Policisti celjskega območja so v torek obravnavali številne prometne nesreče, vse nesreče, v katerih so se poškodovali udeleženci, pa so se zgodile zaradi nepravilne strani in smeri vožnje.

Okoli poldneva so obravnavali prometno nesrečo na lokalni cesti Grušovlje–Homec v občini Rečica ob Savinji. Kot so pojasnili na PU Celje, je 60-letna voznica v ovinku v Homcu zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v 46-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal nasproti. Slednji se je v prometni nesreči huje poškodoval, povzročiteljica pa v nesreči ni utrpela poškodb.

Okoli 13.30 se je prometna nesreča zgodila v Gabrovniku, na območju Slovenskih Konjic, kjer je 46-letni voznik prav tako zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v 36-letno voznico, ki je pravilno pripeljala nasproti. V nesreči sta se oba lažje poškodovala.

V Radečah pa se je okoli 17. ure zgodila še ena prometna nesreča. 79-letni voznik, ki je vozil iz smeri Jagnjenice, je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v 45-letnega voznika, ki je pripeljal nasproti. V trčenju se je 79-letni povzročitelj huje poškodoval.