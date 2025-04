Tri Romune na počivališču ujeli z ukradenimi vozili iz Italije

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so včeraj okoli 23. ure na počivališču Pince zaustavili in kontrolirali kolono treh vozil znamk Range Rover in Jaguar.

Ugotovili so, da so bila vsa tri pred časom ukradena v Italiji. Vozila so policisti zasegli in jih bodo vrnili oškodovancem. Njihova skupna vrednost je sicer ocenjena na približno 80.000 evrov, so zapisali na PU Murska Sobota.