Tri tedne po prometni nesreči zaradi posledic umrl 73-letni kolesar

Z mariborske policijske uprave so že pred tremi tedni poročali o prometni nesreči s hujšimi poškodbami, ki se je zgodila na Vrbjanski ulici v Mariboru. 16. julija je namreč tam prišlo do prometne nesreče, v kateri sta trčila voznik osebnega avtomobila in 73-letni kolesar.

Huje poškodovanega so z reševalnim vozilom takrat odpeljali v bolnišnico. Takrat so sporočili, da je njegovo življenje ogroženo, zdaj pa je moški za posledicami nesreče umrl.

Letos je tako na območju Policijske uprave Maribor zaradi posledic prometnih nesreč umrlo šest, lani v istem obdobju pa deset udeležencev.