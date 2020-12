Trier zavit v žalost: med žrtvami komaj devet tednov stara dojenčica in njen oče

Torkov incident v mestu Trier na jugozahodu Nemčije je močno pretresel nemško javnost. Včeraj zvečer je v mestni katedrali potekala maša v spomin na žrtve in ranjene. Maše se je udeležilo več kot 100 ljudi. "Grozljiv dan za naše mesto prihaja k koncu. Zdaj smo zbrani v tej katedrali, pretreseni in žalostni. Spomnite se na žrtve in njihove družine," je dejal tamkajšnji škof Stephan Ackermann. Zbrani so nato pred oltar položili sveče in molili v tišini, poroča Krone Zeitung.

Čeprav je policija najprej sporočila, da je med žrtvami tudi devetmesečni otrok, so nato včeraj zvečer popravili svojo izjavo in pojasnili, da je bila umrla dojenčica stara le devet tednov in pol. Med žrtvami je tudi njen 45-letni oče. Mamica deklice in še leto in pol star sin sta bila v incidentu poškodovana, odpeljali so ju na zdravljenje v bolnišnico.

Med umrlimi so še tri ženske, stare 25, 52 in 73 let. Vse so bile domačinke. 14 oseb je po zadnjih podatkih v dogodku utrpelo poškodbe, od tega so štirje v kritičnem stanju.

Župan mestaWolfram Leibe je dogodek označil za tragedijo. Dejal, da je to "najtemnejši dan za mesto Trier po drugi svetovni vojni". "Kako lahko nekdo stori nekaj takšnega," se je vprašal. Policijsko poročilo kaže, da so vse žrtve sprehajale po coni za pešče, da bi si ogledale božično okrasitev.

51-letni storilec, domačin, je obtožen večkratnega umora in poskusa umora. Državni tožilec Peter Fritzen je na novinarski konferenci dejal, da obstajajo indici, da je moški najverjetneje duševni bolnik. Njegovo duševno stanje bo ocenil psihiatrični izvedenec. Poudaril pa je, da ni nobenih indikacij, da bi bili v ozadju kakršnikoli teroristični, politični ali verski motivi.

Namestnik direktorja policije iz Trierja Franz-Dieter Ankner pa je dejal, da je preiskava pokazala, da vozilo ni v lasti storilca kaznivega dejanja. Avtomobil naj bi pripadal njegovemu znancu, ki naj bi mu avtomobil posodil. 51-letnik je zadnjih nekaj dni kar živel v tem vozilu. Med napadom pa naj bi bil močno vinjen, saj je test pokazal, da je imel kar 1,4 promila alkohola v krvi. Voznik je namenoma vozil cik-cak, ker je iskal skupine ljudi in se zabijal v njih, vozil pa naj bi s hitrostjo 70 kilometrov na uro.