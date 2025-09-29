Svetli način
Črna kronika

Skupina mladih za Bežigradom pretepla indijskega študenta

Ljubljana, 29. 09. 2025 10.53 | Posodobljeno pred 38 minutami

Za Bežigradom je skupina mladih, najverjetneje dijakov, v podhodu pod Dunajsko cesto pri Mercatorju obstopila in pretepla indijskega študenta. Ta je utrpel lažje poškodbe, med njimi poškodbo nosu in roke. Policija še išče storilce in preiskuje motiv za napad.

Na policiji so nam potrdili, da se je napad zgodil na območju Bežigrada v petek. Tri neznane mlajše osebe so preteple in lažje poškodovale državljana Indije. "Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah sumov storitve kaznivega dejanja nasilništva, kot tudi motivu za dejanje, ki še ni pojasnjen. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so zapisali v odgovoru.

Indijskega študenta so napadli vsaj trije mladoletniki.
Napadeni indijski državljan, ki v Sloveniji živi osem mesecev, je za časnik Dnevnik povedal, da so ga napadli brez povoda. Najprej so mu rekli, da naj se ustavi, nato so na tla odložili nahrbtnike in ga brez besed napadli. Dejal je, da mu niso poskušali ničesar ukrasti ter da lahko o rasističnem motivu le sklepa. 

Za časnik je povedal, da se je vse odvilo zelo hitro, napadalci pa, da so bili oblečeni v črna oblačila s kapuco. Ko so ga začeli pretepati, si je zakril obraz, da bi se zaščitil pred udarci napadalcev, ki so ga tepli z rokami in brcami. Kot je še dejal, se je doslej v Sloveniji počutil varnega, to pa je bila prva negativna izkušnja.

Napadalce naj bi nato pregnala skupina srednješolk, ki je začela vpiti nanje. Dnevnik poroča, da so zbežali proti bližnjim srednjim in poklicnim šolam. Priče so povedale, da je bil napadeni po napadu močno pretresen. 

Na urgenci so ugotovili lažje poškodbe nosu in roke, s katero se je ščitil pred udarci. 

