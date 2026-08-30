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Črna kronika

Trije kolesarji, tri nesreče: eden pod vplivom kokaina, drugi alkohola

Ljubljana, 30. 08. 2026 14.10 pred 28 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Prometna nesreča (slika je simbolična).

Policisti so konec tedna obravnavali več nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji. V Parecagu se je huje poškodoval 41-letnik, ki je na glavno cesto zapeljal brez ustavljanja, hitri test pa je pri njem pokazal prisotnost kokaina. Na Gorenjskem sta se poškodovala še dva kolesarja, mladoletnika so po hudi poškodbi s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

S PU Koper so sporočili, da se je v soboto popoldne v Parecagu zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 41-letni kolesar. Ta je po klancu navzdol pripeljal iz slepe ulice proti glavni cesti, ki vodi skozi naselje. Ko je dosegel križišče, se ni ustavil in ni zaviral, temveč je zapeljal na glavno cesto, po kateri je z njegove desne strani pravilno pripeljal 29-letni voznik osebnega avtomobila.

Kolesar je trčil v prednji levi del avtomobila, nato pa padel najprej na vetrobransko steklo in zatem na vozišče. Pri tem se je huje poškodoval in si zlomil zapestje. Odpeljali so ga v Splošno bolnišnico Izola.

Policisti so mu odredili tudi hitri test na droge, ki je bil pozitiven na kokain. Strokovni pregled je kolesar odklonil, zato mu sledi plačilni nalog.

Padec zaradi neprilagojene hitrosti

Na območju Podkuž so kranjskogorski policisti v soboto malo po 18. uri obravnavali še padec 47-letnega kolesarja. Ta je kolesaril iz Kranjske Gore proti Mojstrani, vendar je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje telesno poškodoval, so sporočili s PU Kranj.

Kolesarska nesreča (slika je simbolična)
Kolesarska nesreča (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,60 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Po oskrbi zdravstvenega osebja na kraju so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

Posredovanje ekipe za reševanje v gorah

S PU Kranj še sporočajo, da je istega popoldneva, malo pred 18. uro na območju kolesarskega parka na Soriški planini posredovala ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. Mladoletni kolesar je pri spustu po progi z gorskim kolesom padel in se pri tem hudo poškodoval.

Po nudenju prve pomoči na kraju so ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v UKC Ljubljana. Pri reševanju so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Škofja Loka. Policisti pa bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

prometna nesreča kolesarji policija hitrost

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KOMENTARJI1

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Špica
30. 08. 2026 14.40
premalo kontrol vec bi moglo bit kontrol in testi za alhohol in droge pa naj bo za kolesarje in tiste na skirojih..
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