Trije kolesarji, tri nesreče: eden pod vplivom kokaina, drugi alkohola

S PU Koper so sporočili, da se je v soboto popoldne v Parecagu zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 41-letni kolesar. Ta je po klancu navzdol pripeljal iz slepe ulice proti glavni cesti, ki vodi skozi naselje. Ko je dosegel križišče, se ni ustavil in ni zaviral, temveč je zapeljal na glavno cesto, po kateri je z njegove desne strani pravilno pripeljal 29-letni voznik osebnega avtomobila.

Kolesar je trčil v prednji levi del avtomobila, nato pa padel najprej na vetrobransko steklo in zatem na vozišče. Pri tem se je huje poškodoval in si zlomil zapestje. Odpeljali so ga v Splošno bolnišnico Izola.

Policisti so mu odredili tudi hitri test na droge, ki je bil pozitiven na kokain. Strokovni pregled je kolesar odklonil, zato mu sledi plačilni nalog.