Trije mladoletniki na enem mopedu bežali pred policisti in trčili v avtobus

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so v četrtek v večernih urah policisti v Hrvatinih poskušali ustaviti moped brez registrske tablice, na njem pa so bile tri osebe. Voznik mopeda se ni ustavil in z vožnjo nadaljeval proti Kolombanu. V desnem ovinku je zapeljal v levo na nasprotni pas in tam trčil v avtobus, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 55-letni voznik in se je tudi poskušal umikati.

Pri ogledu kraja nesreče, so policisti ugotovili, da je moped vozil 15-letnik brez vozniškega dovoljenja, z njim pa sta se vozila še 15 in 16-letnik, ki pa nista nosila čelad. V nesreči sta se dva huje telesno poškodovala, eden od sopotnikov pa se je poškodoval lažje. Vse tri so po prometni nesreči odpeljali v bolnico Izola.