Trije mladoletniki s pirotehniko ciljali stanovanja in se snemali

Storilci so v strnjenem naselju izstrelke usmerili v stanovanjski blok in stanovanja, pri tem pa povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken.

Na Policijski upravi Koper opozarjajo, da bi lahko takšno ravnanje privedlo do hudih poškodb ali požara, posledično pa do velike premoženjske škode.

Z zbiranjem obvestil so identificirali tri osumljence. Gre za tri mladoletnike z območja Kopra. Dva sta stara 15 let, eden pa 16. Enega od njih so policisti v preteklosti že obravnavali zaradi prekrškov, povezanih s pirotehniko.