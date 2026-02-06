Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Trije mladoletniki s pirotehniko ciljali stanovanja in se snemali

Koper, 06. 02. 2026 12.39 pred 24 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.S.
Predelana pirotehnika

Koprski policisti so identificirali tri osumljence, ki so za novo leto na območju naselja Markovec s pirotehničnimi izdelki ogrožali varnost ljudi in premoženja. Gre za tri mladoletnike, domačine. Svoje neodgovorno početje so posneli in objavili na družbenih omrežjih.

Storilci so v strnjenem naselju izstrelke usmerili v stanovanjski blok in stanovanja, pri tem pa povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken.

Na Policijski upravi Koper opozarjajo, da bi lahko takšno ravnanje privedlo do hudih poškodb ali požara, posledično pa do velike premoženjske škode.

Z zbiranjem obvestil so identificirali tri osumljence. Gre za tri mladoletnike z območja Kopra. Dva sta stara 15 let, eden pa 16. Enega od njih so policisti v preteklosti že obravnavali zaradi prekrškov, povezanih s pirotehniko.

Pirotehnika
Pirotehnika
FOTO: Shutterstock

Policija je opravila razgovore s starši mladoletnikov in jih seznanila z ravnanji njihovih otrok. Policisti bodo mladostnike kazensko ovadili in obvestili center za socialno delo. Za tovrstno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do pet let.

Mladoletniki so svoja dejanja še celo posneli in jih objavili na družbenih omrežjih. "Takšne objave vandalizma lahko zaradi hitrega širjenja informacij v javnosti ustvarjajo vtis, da je tovrstnih kršitev veliko ter povzročajo negativen odziv v javnosti," je na novinarski konferenci povedal Ensad Nadarević, komandir PP Koper.

Glede na dosedanje ugotovitve policisti sumijo, da mladoletniki pirotehniko kupujejo prek spleta oz. od drugih oseb. "Zelo zaskrbljujoče bi bilo, če bi pirotehniko, ki ni dovoljena za uporabo otrokom in mladoletnikom, dobavljali oz. omogočali starši," so še opozorili na Policiji.

policija pirotehnika mladoletniki

68-letni voznik umrl po nesreči pri Poljčanah, sopotnica nepoškodovana

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
06. 02. 2026 13.04
Ni težko ugotoviti, od kod mulariji denar. Starše pošteno "podučiti"!
Odgovori
0 0
DirtySanchez
06. 02. 2026 13.02
Tudi če so mladoletni v zapor z njimi, paraziti naše družbe
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
06. 02. 2026 13.01
"Domačine"😄
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
06. 02. 2026 13.00
Še dobro, da so socialne prejemke razdelili na 2 dela, bodo za poplačilo škode trgali iz dela, ki je namenjen staršem, ker so oni krivi, oz. odgovorni, da njihovi sončki to počno.
Odgovori
+3
3 0
jutri_pa_res
06. 02. 2026 12.46
Staršem bo treba začeti nabijati globe zaradi opustitve dolžnega nadzora nad mladoletnim otrokom, pa bo doma hitro 'zapela šiba' in bo mir...
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527