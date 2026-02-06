Trije mladoletniki s pirotehniko ciljali stanovanja in se snemali

Storilci so v strnjenem naselju izstrelke usmerili v stanovanjski blok in stanovanja, pri tem pa povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken.
Na Policijski upravi Koper opozarjajo, da bi lahko takšno ravnanje privedlo do hudih poškodb ali požara, posledično pa do velike premoženjske škode.
Z zbiranjem obvestil so identificirali tri osumljence. Gre za tri mladoletnike z območja Kopra. Dva sta stara 15 let, eden pa 16. Enega od njih so policisti v preteklosti že obravnavali zaradi prekrškov, povezanih s pirotehniko.
Policija je opravila razgovore s starši mladoletnikov in jih seznanila z ravnanji njihovih otrok. Policisti bodo mladostnike kazensko ovadili in obvestili center za socialno delo. Za tovrstno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do pet let.
Mladoletniki so svoja dejanja še celo posneli in jih objavili na družbenih omrežjih. "Takšne objave vandalizma lahko zaradi hitrega širjenja informacij v javnosti ustvarjajo vtis, da je tovrstnih kršitev veliko ter povzročajo negativen odziv v javnosti," je na novinarski konferenci povedal Ensad Nadarević, komandir PP Koper.
Glede na dosedanje ugotovitve policisti sumijo, da mladoletniki pirotehniko kupujejo prek spleta oz. od drugih oseb. "Zelo zaskrbljujoče bi bilo, če bi pirotehniko, ki ni dovoljena za uporabo otrokom in mladoletnikom, dobavljali oz. omogočali starši," so še opozorili na Policiji.
