Trije neznanci v centru Ljubljane oropali moškega

Moški se na avtobusu usede zraven nune in upa na kak prijeten pogovor, a se nuna ne zmeni zanj in mirno bere Biblijo, ne da bi rekla besedo. Čas počasi mineva in moški si na vso silo želi začeti pogovor z njo, a ne ve kako, zato položi roko na njeno koleno. Nuna zardi in malo jezno reče:

"Dragi gospod, ali verjamete v boga?" Moški odgovori: "Da, verjamem." Nuna nadaljuje: "Ali ste brali Biblijo? Ali veste, da ne bi smeli dati roke na moje koleno? Mogoče bi morali prebrati paragraf 23 na strani 157." Moški tiho umakne roko in se vso pot sekira, ker je užalil nuno. Ko pride domov, panično pogleda v Biblijo na strani 157. Ko pride do paragrafa 23, prebere: "Nebesa so malo višje."