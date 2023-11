Trije neznanci vlomili v hišo in v spalnico, kjer so prebudili stanovalca

V hišo v okolici Litije so vlomili trije neznanci in pregledali prostore pritličja ter prvega nadstropja, od koder so ukradli denar in gotovino. Vstopili so tudi v spalnico, kjer sta spala oškodovanca, ki sta se ob tem prebudila. Tedaj so osumljenci pobegnili iz hiše, so sporočili ljubljanski policisti.

Ljubljanski policisti so bili danes ponoči obveščeni, da so trije neznani storilci vlomili v hišo v okolici Litije ter pregledali prostore pritličja ter prvega nadstropja, od koder so ukradli denar in gotovino. Vstopili so tudi v spalnico, kjer sta spala oškodovanca, ki sta se ob tem prebudila in so osumljenci pobegnil iz hiše, ter se odpeljali z neznanim vozilom. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti o vseh okoliščinah kaznivega dejanja še zbirajo obvestila, so sporočili s PU Ljubljana.