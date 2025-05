Trije osumljenci na prostosti, Cezar v samici: čas za obtožnico se izteka

Kriminalisti so v ponedeljek med hišnimi preiskavami v Domžalah pridržali četverico. Šlo naj bi za sodelavce priprtega Dina Muzaferovića - Cezarja. Pri njih so kriminalisti našli dva kilograma konoplje, 20 gramov kokaina in nekaj tablet ekstazija, so razkrili že včeraj. "On je s svoje pozicije usmerjal svoje podrejene in jim dodeloval naloge, tudi naloge v smeri njegovega pobega," je povedal direktor uprave kriminalistične policije Matjaž Jerkič.

"Kar pa ne pomeni, seveda, če bodo padli varnostni standardi, da ne bo spet posedoval mobilnega telefona," je prvi mož zaporske uprave Denis Perše javno priznava, da imajo v zaporih težave z vnosom prepovedanih predmetov, kot so telefoni in droge. "V preteklosti, nedolgo nazaj, v decembru lanskega leta je bil že najden telefon pri njemu. Ti pregledi pri posameznikih, ki so varnostno bolj sporni, se opravljajo pogosteje," je dodal.