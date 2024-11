Trije osumljenci vlomov v ljubljanske bankomate priznali krivdo

Ljubljanski policisti so konec junija obravnavali štiri vlome v bankomate s plinsko eksplozijo. Pridržali so tri državljane Hrvaške, in sicer 29-letnika, 33-letnika in 37-letnika.

V dveh primerih vlomov so storilci ukradli gotovino, v dveh pa je ostalo pri poskusu. Osumljence so novomeški policisti ujeli na mejnem prehodu Obrežje, ko so nameravali čez mejo pobegniti v domovino. Za vse tri osumljence kaznivih dejanj je dežurna preiskovalna sodnica takrat odredila pripor.

Po navedbah Dela je tožilstvo enemu za priznanje krivde ponudilo tri leta zapora in triletni izgon iz države, drugemu pa devet mesecev zaporne kazni, 3000 evrov denarne kazni in dveletni izgon. V izrečeno kazen se jima bo vštel tudi čas, ki sta ga preživela v priporu.

Krivci bodo morali poravnati tudi premoženjskopravne zahtevke, ki so jih vložile banke, in sicer v višini skoraj 190.000 evrov.