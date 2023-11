Trije osumljenci za umor švedskega kriminalca ostajajo v priporu v BiH

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V pisarni se pogovarjata dva sodelavca in blondinka. Prvi reče: ''Jaz ne morem več. Vzel si bom teden dni dopusta.''

Drugi začudeno vpraša: ''Kako boš pa to naredil, saj veš, kakšen je naš šef glede dopustov.'' Možakar spleza na omaro in se obesi z nogami navzdol. Takrat pride v pis¬arno šef, začudeno pogleda možakarja, ki je visel z glavo navzdol in mu reče: ''Kaj pa počneš?'' Možakar odgovori: ''Jaz sem luč!'' Šef: ''Kakšna luč?! Tebi se je strgalo, vzemi si teden dni dopusta!'' Možakar spleza z omare in veselo odide iz pisarne domov. Blondinka pa za njim. Šef vpraša blondinko: ''Kam pa ti greš?'' Blondinka: ''Ja, domov vendar, saj brez luči v pisarni ne morem delati!''