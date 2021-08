Trije pijani vozniki v enem dnevu, dva brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Policisti so včeraj okrog 16. ure v Višnji vasi na območju Celja ustavili 22-letnega voznika motornega kolesa, ki je v naselju hitrost prekoračil za 50 kilometrov na uro. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,34 miligrama alkohola. "Gre za voznika začetnika in policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter prepovedali nadaljnjo vožnjo," so pojasnili na Policijski upravi (PU) Celje.

Policisti na področju PU Celje so včeraj in danes ustavili štiri voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola. Eden med njimi je bil močno opit, saj mu je alkotest pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 1,52 miligrama alkohola (slika je simbolična).

V Rogaški Slatini pa so policisti okrog 22. ure obravnavali 40-letnega voznika štirikolesnika, za katerega so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Poleg tega je preizkus z alkotestom pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 1,34 miligrama alkohola. Policisti so mu zasegli vozilo, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper njega bodo podali obdolžilni predlog.

Zadnji včerajšnji primer se je zgodil v Slovenskih Konjicah. Tamkajšnji policisti so nekaj pred polnočjo preiskovali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen 37-letni voznik z območja Slovenskih Konjic. Ugotovili so, da je z osebnim vozilom zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča in trčil v količke s trto. Vozil je brez vozniškega dovoljenja, in sicer neregistrirano vozilo, na katerem je imel nameščene ukradene registrske tablice. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 1,05 miligrama alkohola. Policisti so voznika pridržali in bodo zoper njega podali obdolžilni predlog ter kazensko ovadbo zaradi ukradenih registrskih tablic, so pojasnili na PU Celje.

Danes dopoldne policisti iz Slovenskih Konjic naleteli na še enega močno opitega voznika v kraju Ljubnica na območju Vitanja

54-letni domačin, voznik osebnega vozila, ni upošteval svetlobnih in zvočnih znakov patrulje. Policisti so ga zatem ustavili in ugotovili, da je vozil neregistrirano vozilo, na katerem je imel nameščene druge registrske tablice, poleg tega pa je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 1,52 miligrama alkohola. Vozniku so zasegli vozilo in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog, so sporočili s PU Celje.