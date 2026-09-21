Trije psi napadli sprehajalki, ena utrpela zlom mezinca

Policisti Policijske postaje Šentjernej so v petek prejeli obvestilo o napadu psov v Dobravi pri Škocjanu.

Ugotovili so, da sta oškodovanki na poljski poti zunaj naselja sprehajali vsaka svojega psa, oba sta bila na povodcu, ko so do njiju pritekli trije mešanci. Napadli so njuna psa, med reševanjem pa pogrizli tudi obe ženski. Ena je pri tem utrpela zlom desnega mezinca, druga pa je bila pogrizena po obeh dlaneh, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Lastnike psov, ki so po napadu pobegnili v smeri Dobruške vasi, še iščejo.