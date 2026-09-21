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Črna kronika

Trije psi napadli sprehajalki, ena utrpela zlom mezinca

Novo mesto, 21. 09. 2026 16.07 pred 49 minutami 1 min branja 1

Avtor:
D.L.
Napadalen pes

Na poljski poti v bližini Dobrave pri Škocjanu so trije psi napadli sprehajalki in njuna ljubljenčka. Ena od žensk je utrpela zlom prsta, druga pa rane po dlaneh. Policija lastnike psov še išče.

Policisti Policijske postaje Šentjernej so v petek prejeli obvestilo o napadu psov v Dobravi pri Škocjanu.

Ugotovili so, da sta oškodovanki na poljski poti zunaj naselja sprehajali vsaka svojega psa, oba sta bila na povodcu, ko so do njiju pritekli trije mešanci. Napadli so njuna psa, med reševanjem pa pogrizli tudi obe ženski. Ena je pri tem utrpela zlom desnega mezinca, druga pa je bila pogrizena po obeh dlaneh, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Lastnike psov, ki so po napadu pobegnili v smeri Dobruške vasi, še iščejo.

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KOMENTARJI1

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čevapgpt
21. 09. 2026 17.27
A tisti revež ki so ga od baričeviča psi napadli je že dobil izplačano dosojeno odškodnino?
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