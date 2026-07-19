Trije psi pritekli do moškega s psom, eden ugriznil

Policisti PU Koper so bili obveščeni o ugrizu psa v enem od naselij v občini Koper. Policisti so ugotovili, da so trije psi v lasti 59-letne ženske pritekli do 65-letnega moškega, ki se je po naselju sprehajal s svojim psom. Ker se je zbal za svojega psa, ga je prijel v naročje, pri tem pa ga je eden od treh psov ugriznil v roko in ga lažje poškodoval.