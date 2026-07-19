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Črna kronika

Trije psi pritekli do moškega s psom, eden ugriznil

Koper, 19. 07. 2026 16.39 pred 9 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K.
Ugriz psa

Koprski policisti obravnavajo primer ugriza psa v enem od naselij v občini Koper. O dogodku, v katerem je bil 65-letnik lažje poškodovan, bodo podali poročilo Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Policisti PU Koper so bili obveščeni o ugrizu psa v enem od naselij v občini Koper. Policisti so ugotovili, da so trije psi v lasti 59-letne ženske pritekli do 65-letnega moškega, ki se je po naselju sprehajal s svojim psom. Ker se je zbal za svojega psa, ga je prijel v naročje, pri tem pa ga je eden od treh psov ugriznil v roko in ga lažje poškodoval. 

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih ustrezno ukrepali, ter napisali poročilo na UVHVVR, so sporočili s PU Koper. 

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KOMENTARJI1

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bronco60
19. 07. 2026 16.50
Bil bi že čas, da lastnike psov in drugih živali doleti visoka zaporna in denarna kazen zaradi malomarnosti in varovanja svojih živali, da ne poškodujejo drugih ljudi in živali. Ko bi šel prvi v zapor in par tisoč € kazni, bi bilo stanje neprimerno boljše.
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