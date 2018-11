Trije so se sprli, enega so zabodli

Na Hubadovi ulici v Ljubljani so se na parkirišču sprle in steple tri osebe. 18-letnik in njegov 21-letni prijatelj sta napadla 20-letnika. Slednji je izvlekel nož in dvakrat zabodel 18-letnika, ki je utrpel hude poškodbe. Preiskovalni sodnik je za 20-letnika odredil pripor.

V četrtek, 8. novembra, je bila na Hubadovi ulici v Ljubljani ena oseba zabodena. Kot je sporočila tiskovna predstavnica PU LjubljanaNataša Pučko, so se na parkirišču sprle in steple tri osebe. 18-letni oškodovanec in njegov 21-letni prijatelj sta napadla 20-letnega osumljenca, pri čemer sta ga zbila na tla in ga pretepala. Vsi trije se med seboj poznajo, sprli naj bi se zaradi osebnih zadev med 20- in 18-letnikom. Med dogajanjem je 20-letnik iz ramenske torbice izvlekel nož in dvakrat zabodel 18-letnega napadalca. Poškodovanega je njegov prijatelj odpeljal v bolnišnico, osumljenec pa je z mladoletno

prijateljico ostal na kraju, kjer so ga policisti prijeli in mu odvzeli prostost. 18-letnik je v dogodku utrpel hude telesne poškodbe, a ni več v smrtni nevarnosti. Policisti so 20-letnika s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja v petek privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor. Slednji je bil že obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja.