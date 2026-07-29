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Črna kronika

Trije vlomi v manj kot petih urah, vse storilce izsledili

Ljubljana, 29. 07. 2026 09.22 pred 36 minutami 1 min branja 4

Avtor:
D.L.
Vlom

V manj kot petih urah so policisti na območju Policijske uprave Ljubljana obravnavali tri vlome, vse osumljence pa so kmalu izsledili. Tarče so bili zbirni center, parkomata in stanovanjska hiša.

Policija
Policija
FOTO: Shutterstock

Nekaj pred 20. uro so bili policisti obveščeni o vlomu v zbirni center na območju Grosuplja, kjer sta osumljenca skozi ograjo vstopila na območje centra in odtujila več različnih predmetov. Policisti so ju kmalu izsledili, jima zasegli ukradene predmete in jih vrnili oškodovancu.

Približno ob istem času so policisti posredovali tudi v središču Ljubljane, kjer sta osumljenca skušala vlomiti v dva parkomata. Čeprav jima vlom ni uspel, je na parkomatih nastalo za okoli 3.000 evrov škode. Na podlagi opisa očividca so ju hitro izsledili.

Le nekaj ur pozneje, nekaj čez polnoč, so bili policisti obveščeni še o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Trbovelj. Oškodovanka je opazila storilca, ki sta s kraja pobegnila z vozilom rdeče barve, in o tem nemudoma obvestila policijo. Policisti so opisano vozilo izsledili že na poti proti kraju dogodka, z osebama opravili postopek in jima odredili pridržanje. Vozilo jima je bilo zaseženo, je o treh vlomih v samo petih urah sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc.

V vseh treh primerih policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, po zaključku preiskav pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI4

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komandos
29. 07. 2026 10.05
Hvala gospodje policisti samo tako naprej samo Vlada vam mora izdati še večja pooblastila ,da se lahko branite , fizično ali z orožjem če ste napadeni z strani kriminalcev ali mafijcev saj ste državni organi , ki branite Državo in nas Slovenske Državljane
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0 0
Veščec
29. 07. 2026 10.04
slaba noč za ponočnjake,dobra za policaje.bravo,pa to
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0 0
ramstein
29. 07. 2026 09.53
Čestitke Policiji!
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+2
2 0
Antena
29. 07. 2026 09.53
Bravo Policijaaaa
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+3
3 0
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