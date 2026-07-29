Trije vlomi v manj kot petih urah, vse storilce izsledili

Nekaj pred 20. uro so bili policisti obveščeni o vlomu v zbirni center na območju Grosuplja, kjer sta osumljenca skozi ograjo vstopila na območje centra in odtujila več različnih predmetov. Policisti so ju kmalu izsledili, jima zasegli ukradene predmete in jih vrnili oškodovancu.

Približno ob istem času so policisti posredovali tudi v središču Ljubljane, kjer sta osumljenca skušala vlomiti v dva parkomata. Čeprav jima vlom ni uspel, je na parkomatih nastalo za okoli 3.000 evrov škode. Na podlagi opisa očividca so ju hitro izsledili.

Le nekaj ur pozneje, nekaj čez polnoč, so bili policisti obveščeni še o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Trbovelj. Oškodovanka je opazila storilca, ki sta s kraja pobegnila z vozilom rdeče barve, in o tem nemudoma obvestila policijo. Policisti so opisano vozilo izsledili že na poti proti kraju dogodka, z osebama opravili postopek in jima odredili pridržanje. Vozilo jima je bilo zaseženo, je o treh vlomih v samo petih urah sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc.

V vseh treh primerih policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, po zaključku preiskav pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.