Trije vozniki po avtocesti divjali z več kot 200 km/h

Gorenjski prometni policisti so včeraj na avtocesti obravnavali tri voznike, ki so vozili s hitrostjo nad 200 km/h. V enem primeru so slovenskemu državljanu izmerili 204 km/h, merilnik hitrosti pa je pri dveh tujih državljanih pokazal 208 in celo 210 km/h. Divji vozniki so s takšno hitrostjo vozili na odseku, kjer velja omejitev 130 km/h.