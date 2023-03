Trije zdravniki z nepooblaščenimi pregledi zaslužili več kot 80.000 evrov

Vse priče so iz Ljubljane in so potrdile, da so zdravniški pregled opravile v ambulanti za Bežigradom. Tam dela Grosek Pšeničnikova. Upokojeni zdravnik Lovše, ki je kot edini med obdolženimi imel dovoljenje za izdajanje zdravniških spričeval voznikom in kandidatom za voznike, je imel ordinacijo v Mariboru. Zaslišani so ambulanto izbrali zaradi bližine oziroma kratke čakalne dobe, enega pa so tja napotili iz avtošole.

Ime zdravnice je ostalo v spominu samo trem. Da je pregled osebno opravila Grosek Pšeničnikova, sta potrdili dve. Obe sta omenili, da je bil pregled kratek.

36-letnik je rekel, da je za pregled vida zaprosil sam, ni pa vedel, ali bi se zdravnica za to odločila tudi brez njegovega predloga. Po njegovih besedah mu je vid pregledal mlajši moški, morda študent. 37-letnica je dejala, da je zdravnica ves postopek opravila sama. Prepoznala je spričevalo, ki so ga zasegli v ambulanti zdravnice, na njem pa je bil podpisan Lovše. Tožilka je pripomnila, da ne gre za lastnoročni podpis in da ni žiga. Dve 26-letnici sta dejali, da je pregled opravil moški. Ena se je spomnila, da je bil starejši.

Skupaj nezakonito zaslužili več kot 80.000 evrov

Zaslišanja niso bila del glavne obravnave, saj na sodišče ni bilo enega od porotnikov. Lovše je prisostvoval sam, brez zagovornika, soobtožena pa nista bila navzoča, zastopala sta ju odvetnika.

Trojica zdravnikov je obdolžena zlorabe položaja in ponarejanja listin. Lovše naj bi med letoma 2008 in 2014 v nasprotju z zakonodajo v 2572 primerih prepustil opravljanje pregleda za pridobitev vozniškega dovoljenja soobtoženima. Pešiću naj bi izročil pečate svoje ambulante, zdravnici Grosek Pšeničnikovi pa prazne liste s svojim žigom.

Lovše naj bi Pešiću tako omogočil, da je nezakonito zaslužil nekaj več kot 44.000 evrov, Marjani Grosek Pšeničnik 26.000 evrov nezakonitega zaslužka, sam pa naj bi na tak način nezakonito zaslužil slabih 10.000 evrov, še trdi tožilstvo.