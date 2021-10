Trojica iz Zagreba 26-letnico imela za sužnjo in jo silila v prostitucijo

Kot poročajo hrvaški mediji, sta bila 26-letnica in 42-letnik "v tesnih odnosih", kar je moški izkoristil za to, da je sebi in drugim osumljencem v tej zadevi omogočal premoženjsko korist. Dekle naj bi zlorabljal in silil v prostitucijo, 40-letnica je prek oglasov iskala stranke, 39-letnik pa je občasno deloval v vlogi voznika.

Policisti sumijo, da je bila 26-letnica vse od aprila do začetka oktobra letos s silo in grožnjami prisiljena k prostituciji. Še več, zadrževali so jo v razmerah, podobnih suženjstvu. Ker se je bala za svoje življenje, je na to pristala.