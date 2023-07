Trojica pretepla in oropala spečega moškega, policisti dva roparja aretirali

V noči na petek (7. julij) so policisti Policijske postaje Trebnje na območju Rakovnika pri Šentrupertu obravnavali kaznivo dejanje ropa. Ugotovili so, da se je na območju Trebnjega in Brežic občan družil s tremi neznanci.

V večernih urah so se pripeljali na njegov dom, kjer biva s sostanovalcem, neznanci pa so na silo vstopili v del hiše, kjer je spal sostanovalec. Trojica je spečega moškega pretepla s kovinsko cevjo, palico in drugimi predmeti ter od oškodovanca zahtevala, da jim izroči denar. Odtujili so mu mobilni telefon in torbo z denarnico, osebnimi dokumenti in bančnimi karticami ter pobegnili z osebnim avtomobilom.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in zbrali obvestila obeh stanovalcev.