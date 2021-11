Sodišče zavrnilo predlog glede dodatnih izvedenskih mnenj o umorih v Gerečji vasi

Sodišče je tako med drugim zavrnilo predloge Drevenškovega zagovornika Andreja Kaca o izdelavi izvedenskega mnenja patologa, saj ta po mnenju senata ne bi mogel natančno določiti vsebnosti alkohola v krvi obdolženega v času storitve kaznivega dejanja, prav tako pa tudi zaslišanje izvedenca psihiatrije in klinične psihologije, ker naj bi bilo Drevenškovo psihično stanje po njihovem mnenju že dobro razčiščeno.

Tako senat kot vsi vpleteni pa so se v pisni obliki že pred današnjo obravnavo seznanili z mnenjem klinične psihologinje o Drevenškovem mladoletnem sinu, ki je bil priča tragičnemu družinskemu dogajanju na lansko božično popoldne. O njegovi vsebini na javni obravnavi niso govorili, saj so želeli tako – tudi na predlog odvetnika oškodovancev, Danijela Planinšca –zaščititi otrokove pravice.

Se je pa tožilka Teja Kukovec Belšak po seznanitvi z mnenjem odločila nekoliko spremeniti obtožnico, v kateri po novem piše, da je krvavo dogajanje zelo škodljivo vplivalo na otrokov nadaljnji psihični razvoj, saj je posledica obtoženčevega ravnanja posttravmatska stresna motnja, kar mu lahko povzroči težave na področju čustvovanja in vedenja.

Še pred zaključkom glavne obravnave so danes na predlog obrambe zaslišali vodjo policijskega okoliša Igorja Levstika, ki je v dneh pred tragičnim družinskim obračunom govoril tako z obtoženim kot z umorjenim tastom. Na začudenje tako obrambe kot tožilstva je zatrdil, da v govoricah o tem, da naj bi Drevenšek družinskim članom nekdanje partnerice napovedal božič, ki ga ne bodo nikoli pozabili, ni videl znakov kaznivega dejanja grožnje.

Kot je povedal, je obtoženčev nekdanji tast z njim stopil v stik po elektronski pošti, da bi se z njim pogovoril o hčerinih težavah z nekdanjim partnerjem. Ko sta se dobila na policijski postaji, mu je govoril o govoricah glede omenjenih groženj ter o tem, kdo naj bi o tem govoril. Levstik je preveril pri omenjeni ženski in potrdila mu je, da je bil Drevenšek pri njej in da je bil pijan, a da groženj ni omenjal.

Policist je klical tudi Drevenška in se z njim pogovarjal kar pol ure, a kot je dejal, mu je večino časa govoril o premoženjskih zadevah, zelo malo pa o otroku, o katerem je dejal, da se bo zanj boril. Zanikal je kakršne koli grožnje in povedal, da je po novem letu vabljen na razgovor na center za socialno delo, policist pa mu je še predlagal, naj se tja odpravi trezen, če želi resno prepričati tamkajšnje uslužbence.

Že to je precej zmotilo tožilko, ki je menila, da takšen nasvet ne more biti umesten, saj je naloga zaposlenih na centru, da ugotovijo resnično stanje. Levstiku je tudi očitala, da se kljub kar 31 letom delovnih izkušenj glede morebitnega ukrepanja zaradi dogajanja v družini ni obrnil niti na svoje nadrejene niti na tožilstvo, a je ta vztrajal pri tem, da za to glede na dejstvo, da ni bilo elementov kaznivega dejanja, ni bilo potrebe ter da bi še enkrat ravnal enako.