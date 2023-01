Trop psov do smrti pogrizel srbskega novinarja

V Srbiji je trop treh psov napadel in do smrti pogrizel srbskega novinarja Vladana Radosavljevića, njegova žena je bila v napadu huje poškodovana in se zdravi na intenzivnem oddelku. Grozljiv napad se je zgodil na planini Kosmaj, kjer je imel par vikend. Kot poročajo srbski mediji, so trije psi pritekli na dvorišče, saj so bila vrata ograje odprta, in napadli 62-letnika, ki je zaradi hudih ran umrl na kraju napada, njegova žena Olga, ki je bila v napadu psov huje poškodovana, pa je uspela priklicati pomoč.

Vsi trije psi so lastniški, saj so imeli ovratnice in na njih podatke o lastniku. Po poročanju veterinarske inšpekcije, spadata dva od psov v kategorijo nevarnih pasem, eden je pasme staffordshire bulterier, drugi mešanec med staffordshire bulterierjem in pitbulom, tretji pa je mešanec. Vse tri pse, ki so krivi za smrt moškega, so dali v karanteno v prostore beograjske veterine.