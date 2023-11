Ob isti uri na dveh koncih države iz strug potegnili trupli

Krške gasilce so iz Regijskega centra za obveščanje Brežice obvestili o negibni osebi v potoku na Senovem. Na kraj so prispeli s tehničnim vozilom in dvema gasilcema, ki sta našla osebo in jo s pomočjo vrvi in nosil iznesla na brežino. Zdravnik je potrdil njeno smrt, gasilci pa so truplo predali dežurnim policistom in pogrebni službi.

Nekaj pred osmo uro pa so na drugem koncu države, v Ločici ob Savinji v občini Polzela, lokalni prostovoljni gasilci iz Podvinske struge s pomočjo vrvi iznesli še eno utopljeno osebo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Za zdaj razlog utopitev ni znan.